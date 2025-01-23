«Милан» готов предложить 40 млн евро за Хименеса. Форвард «Фейеноорда» после дубля «Баварии»: «Все в руках Бога»

«Милан» готов предложить 40 млн евро за Сантьяго Хименеса.

Именно такую сумму «Фейеноорд » требует за 23-летнего форварда, который в среду сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0).

После игры мексиканец оценил вероятность своего ухода из роттердамского клуба: «Посмотрим, что будет. Впереди решающие недели, и все в руках Бога. Я люблю «Фейеноорд» и его болельщиков, которые так много делают для меня с первого же дня. Я подарю им много голов».

В 18 играх сезона во всех турнирах на счету Хименеса 15 мячей и 3 ассиста.