Сантьяго Хименес – главная цель «Милана» для усиления атаки зимой. «Фейеноорд» оценивает форварда в 40 млн евро

«Милан» может купить Сантьяго Хименеса зимой.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, после подписания Кайла Уокера приоритетной задачей для «россонери» станет укрепление атаки. Главным среди рассматриваемых вариантов является трансфер форварда «Фейеноорда ». «Милан» уже интересовался Хименесом летом, прежде чем подписать Тэмми Абрахама .

Нидерландский клуб не хочет продавать мексиканца в это трансферное окно и просит сорок миллионов евро. Златан Ибрагимович , Джорджо Фурлани и Джеффри Монкада уже получили одобрение от руководства «Милана» на осуществление этой сделки.

Прежде чем покупать Хименеса, итальянцы должны продать Страхиню Павловича – предложение о трансфере защитника сделал «Галатасарай».

«Милану» также предложили услуги нападающего «Севильи» Доди Лукебакио. Испанский клуб запрашивает 40 млн евро за 27-летнего футболиста – «россонери» считают эту сумму слишком высокой.

Если миланцы не смогут найти деньги на полноценный трансфер Хименеса этой зимой, то постараются арендовать другого игрока. Например, активно рассматривается возможность подписания Жоау Феликса из «Челси» – сделка может быть осуществлена в последние дни трансферного окна благодаря помощи агента Жорже Мендеша.

Альтернативным вариантом является подписание Расмуса Хейлунда или Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед». Аренду датчанина в «Милане » считают предпочтительной.