Ван Гал не возглавит «Боруссию»: «Не могу этого представить. Соглашусь только на работу в сборной»

Луи ван Гал не возглавит «Боруссию» Дортмунд.

Как сообщает Sky Sport, 73-летний нидерландец в настоящее время не рассматривается клубом в качестве замены Нури Шахину.

Более того, сам ван Гал в интервью Sky исключил эту возможность. На вопрос, может ли он представить себя во главе «Боруссии» до конца сезона, тренер ответил: «Нет, я не могу этого представить. Я бы согласился только на работу с национальной сборной».

Ван Гал находится без работы с конца 2022 года, когда он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов.

Реальным кандидатом на пост тренера «Боруссии» остается бывший тренер «Баварии» и «Монако» Нико Ковач. Руководство дортмундского клуба также рассматривает экс-тренера «Униона» Урса Фишера. До назначения нового тренера командой временно будет руководить тренер команды U19 Майк Тюлльберг.