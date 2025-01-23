Агент Бителло о претензиях «Динамо»: «Клубу было известно, где, когда и что делал игрок. Сожалею о таком отношении, с чем будем разбираться в надлежащей сфере»

Агент Бителло ответил на претензии со стороны «Динамо».

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник не приехал в расположение клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого », и не выходил на связь. За это москвичи оштрафуют Бителло на месячную зарплату.

Позже «Динамо» сообщило бразильским клубам, что не разрешает вести переговоры с игроком.

«Мы уже получили многочисленные ответы на различные предложения, направленные «Динамо» мной и официальными представителями заинтересованных клубов. Обмен электронными письмами и документами предложений и встречных предложений доказывает причастность «Динамо» ко всему, что предлагалось спортсмену на рыночном уровне. Следовательно, клубу и его руководству было известно, где, когда и что делал Бителло.

Я повторяю, что не было ни одного действия с моей стороны или со стороны Бителло, которое не было бы известно клубу, с которым у нас заключен контракт. Я глубоко сожалею о таком отношении, с чем будем разбираться в надлежащей сфере», – заявил Майкел Портела, представляющий интересы игрока «Динамо».

Бителло вышел на связь с «Динамо» после невозвращения в клуб