Бителло вышел на связь с «Динамо» после невозвращения в клуб
Бителло начал контактировать с «Динамо».
Ранее стало известно, что бразильский полузащитник не приехал в расположение клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходит на связь. За это москвичи оштрафуют Бителло на месячную зарплату. Позже «Динамо» сообщило бразильским клубам, что не разрешает вести переговоры с игроком.
По данным «Спорт-Экспресса», бразилец начал выходить на связь с «Динамо». Шансы на его возвращение в расположение клуба растут.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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