Бителло вышел на связь с «Динамо» после невозвращения в клуб

Бителло начал контактировать с «Динамо».

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник не приехал в расположение клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого », и не выходит на связь. За это москвичи оштрафуют Бителло на месячную зарплату. Позже «Динамо» сообщило бразильским клубам, что не разрешает вести переговоры с игроком.

По данным «Спорт-Экспресса », бразилец начал выходить на связь с «Динамо ». Шансы на его возвращение в расположение клуба растут.