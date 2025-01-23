«Динамо» сообщило бразильским клубам, что не разрешает вести переговоры с Бителло. Попытку воспримут как нарушение правил ФИФА (Иван Карпов)

«Динамо» не разрешило бразильским клубам вести переговоры с Бителло.

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник не приехал в расположение клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого », и не выходит на связь. За это москвичи оштрафуют Бителло на месячную зарплату.

«Динамо » разослало письмо клубам бразильской Серии А и местной федерации футбола, в котором сообщило, что не давало разрешения на ведение переговоров с Бителло или его агентом по возможному трансферу, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Москвичи предупредили, что попытка вести такие переговоры будет воспринята как нарушение правил ФИФА и склонение Бителло к разрыву контракта.

В письме критикуются действия футболиста, который остался в Бразилии, и поведение его агента за попытку вовлечь игрока в переговоры с другими командами без разрешения «Динамо».

Сейчас клуб ждет возвращения Бителло.

Контракт 25‑летнего хавбека с «Динамо» рассчитан до 2028 года. В нынешнем сезоне Бителло провел 15 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и делал 9 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь .

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