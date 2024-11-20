ЭСК считает, что судья верно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Локо» за руку Калинина на 92-й минуте

ЭСК РФС согласна с назначением пенальти в ворота «Факела» матче с «Локомотивом».

9 ноября «Факел» уступил «Локомотиву» (1:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ.

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Сергей Цыганок после консультации с ВАР назначил пенальти в ворота «Факела за игру рукой Игоря Калинина в своей штрафной. Хавбек «Локомотива » Алексей Батраков реализовал 11-метровый.

После матча воронежцы обратились по данному эпизоду в ЭСК.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота «Факела » после просмотра монитора.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» Игоря Калинина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника была неестественно отставлена в сторону, увеличивая площадь его тела. Игрок сделал движение отставленной рукой в направлении полета мяча, контакт произошел в области, которая считается наказуемой частью руки.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в ситуацию и решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении комиссии.