ЭСК считает, что судья верно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Локо» за руку Калинина на 92-й минуте
9 ноября «Факел» уступил «Локомотиву» (1:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ.
На 2-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Сергей Цыганок после консультации с ВАР назначил пенальти в ворота «Факела за игру рукой Игоря Калинина в своей штрафной. Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков реализовал 11-метровый.
После матча воронежцы обратились по данному эпизоду в ЭСК.
«Судья правильно назначил пенальти в ворота «Факела» после просмотра монитора.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» Игоря Калинина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника была неестественно отставлена в сторону, увеличивая площадь его тела. Игрок сделал движение отставленной рукой в направлении полета мяча, контакт произошел в области, которая считается наказуемой частью руки.
По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в ситуацию и решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении комиссии.
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