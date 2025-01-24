«Наполи» опроверг, что Де Лаурентис сказал о Гарначо «кто гарантирует, что он забьет 20 голов?»

«Наполи» опроверг приписываемые президенту клуба слова об Алехандро Гарначо.

Ранее Spazio Napoli сообщил , что Аурелио Де Лаурентис так ответил на вопрос болельщика о переходе вингера «Манчестер Юнайтед »: «Кто даст мне гарантию, что он забьет 20 голов?»

CalcioNapoli и AreaNapoli сообщают – клуб опроверг, что президент «Наполи» говорил эту фразу.

«Предполагаемую фразу о Гарначо , приписываемую президенту, следует считать лишенной всяких оснований», – сообщили в пресс-службе «Наполи ».