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  • Тренер «Зенита» Оливейра об уходе Клаудиньо: «Полезный футболист, но команде нужны игроки с новыми эмоциями. В последнее время он не был настолько мотивирован»
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Тренер «Зенита» Оливейра об уходе Клаудиньо: «Полезный футболист, но команде нужны игроки с новыми эмоциями. В последнее время он не был настолько мотивирован»

Вильям Оливейра оценил решение «Зенита» продать Клаудиньо.

На днях хавбек перешел в «Аль‑Садд» за 20 млн евро.

— Каким Клаудиньо запомнится в команде?

 — Яркой игрой, своей техникой, умением обыграть соперника. И, конечно, как игрок, который придавал игре команды определенное качество. Но сейчас пришло время, когда ему нужен новый вызов. И, конечно, клуб пошел игроку навстречу. 

Нет сомнений, что это очень хороший и полезный футболист для «Зенита». Но и команде надо двигаться дальше. Ей нужны игроки с новыми эмоциями, чтобы выполнять все поставленные перед «Зенитом» задачи — это очень важная вещь. Ты ведь чувствуешь, когда у игрока горят глаза. 

При этом мы чувствовали, что в последнее время он не был настолько мотивирован по сравнению с тем, когда только пришел в команду. Но такое может случиться с каждым. Поэтому все решили: пора что‑то поменять. В итоге Клаудиньо получил новый вызов.

— Прощаетесь с Клаудиньо со светлой грустью?

 — Так оно и есть. Все‑таки он был в команде 3,5 года. И свое имя в историю «Зенита» он, считаю, вписал. Надеюсь, его будут вспоминать наши болельщики. 

Нам, в свою очередь, было очень приятно работать и выигрывать титулы с Клаудиньо. Но, опять же, футбол не стоит на месте. Нужно двигаться дальше, — сказал ассистент тренера «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
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