Медведев о продаже Клаудиньо: «По итогам перехода у «Зенита» существенный положительный баланс»
«Зенит» заявил о положительном балансе после трансфера Клаудиньо.
Бразильский полузащитник перешел в катарский «Аль-Садд».
– Сумел ли «Зенит» при этом трансфере соблюсти свои интересы?
– Да. По итогам перехода Клаудиньо из «Брагантино» в «Зенит» и из «Зенита» в «Аль‑Садд» у нас существенный положительный баланс, – сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Сообщалось, что петербуржцы приобрели Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за 12 млн евро, а «Аль-Садду» продали за 20 млн.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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