Медведев о продаже Клаудиньо: «По итогам перехода у «Зенита» существенный положительный баланс»

«Зенит» заявил о положительном балансе после трансфера Клаудиньо.

Бразильский полузащитник перешел в катарский «Аль-Садд ».

– Сумел ли «Зенит» при этом трансфере соблюсти свои интересы?

– Да. По итогам перехода Клаудиньо из «Брагантино» в «Зенит» и из «Зенита» в «Аль‑Садд» у нас существенный положительный баланс, – сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев .

Сообщалось, что петербуржцы приобрели Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино » за 12 млн евро , а «Аль-Садду» продали за 20 млн .