  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев о продаже Клаудиньо: «По итогам перехода у «Зенита» существенный положительный баланс»
62

Медведев о продаже Клаудиньо: «По итогам перехода у «Зенита» существенный положительный баланс»

«Зенит» заявил о положительном балансе после трансфера Клаудиньо.

Бразильский полузащитник перешел в катарский «Аль-Садд».

– Сумел ли «Зенит» при этом трансфере соблюсти свои интересы?

– Да. По итогам перехода Клаудиньо из «Брагантино» в «Зенит» и из «Зенита» в «Аль‑Садд» у нас существенный положительный баланс, – сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Сообщалось, что петербуржцы приобрели Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за 12 млн евро, а «Аль-Садду» продали за 20 млн.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoКлаудиньо
logoМатч ТВ
logoАлександр Медведев
logoЗенит
logoРед Булл Брагантино
logoАль-Садд
logoвысшая лига Катар
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о 20 млн за Клаудиньо: «В Европе никто не купил бы за такие деньги, а Катар – пожалуйста. «Зенит» хорошо сработал, использовали рынок, где потраченные деньги можно отбить»
24вчера, 15:58
«У «Зенита» денег, как у дурака махорки. Могут купить любого футболиста». Глушаков о трансферах петербуржцев
69вчера, 15:41
Медведев о «Палмейрасе» и Клаудиньо: «Мы обменивались документацией, но с оговоркой, что она не имеет юридической силы. Это не хоккей, где клубы договорились, дали игроку билет, и он поехал»
20вчера, 14:04
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. «Зенит» встретится со сборной Иордании, «Ростов» играет с «Согдианой», «Локо» уступил «Ульсану»
5114 минут назадLive
Мареска об игровом времени Феликса и Нкунку: «Они топ-футболисты, но их проблема в том, что тренер использует одного атакующего хавбека, и это Палмер»
834 минуты назад
Бителло вернется в расположение «Динамо», но продолжит переговоры об уходе
1754 минуты назад
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 15:00Спецпроект
Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»
26сегодня, 14:41
Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»
57сегодня, 14:33
«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»
33сегодня, 14:31
Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
12сегодня, 14:18
Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»
14сегодня, 14:10
Лапорта намерен придерживаться «красной линии» этим летом: игроки «Барсы», у которых останется меньше года контракта, не будут тренироваться с командой
45сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» отдал Ожеговича «Сакарьяспору» в аренду. Форвард был подписан летом 2024-го
15 минут назад
41-летний Фелипе Мело завершил карьеру
216 минут назад
Слот об игре «Ливерпуля» с «Лиллем»: «Папа сказал, что было не так увлекательно, как в других случаях. Он хотел бы почаще видеть глупые передачи, как я их называю. Фанатам трудно сохранять терпение»
120 минут назад
Магомед Адиев: «У Соболева нет обратного пути в «Спартак». Мосты сожжены»
726 минут назад
Николай Писарев: «За чем Клаудиньо брали – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком»
539 минут назад
Ольга Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте – действенный способ. Но если у человека нет головы, то и штраф не поможет»
458 минут назад
«Наполи» пытался задержать переход Коло-Муани в «Юве» из «ПСЖ». Завтра клубы сыграют в Серии А, неаполитанцы просили Кампуша отложить сделку до матча
5сегодня, 15:07
Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»
сегодня, 15:03
Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»
8сегодня, 14:59
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
3сегодня, 14:55
Рекомендуем