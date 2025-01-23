Постекоглу о 3:2 с «Хоффенхаймом»: «В Европе трудно выигрывать на выезде, вчера в ЛЧ была одна победа. «Тоттенхэм» может попасть в топ-8 ЛЕ, это даст нам неделю отдыха»

Эндж Постекоглу высказался о победе над «Хоффенхаймом» в Лиге Европы.

«Тоттенхэм » обыграл немцев в гостях со счетом 3:2.

«Нелегко одерживать победы на выезде в Европе. Вчера вечером я смотрел Лигу чемпионов, и там была только одна гостевая победа, так что это тяжело.

Надо отдать должное парням, я подумал, что они были выдающимися в первом тайме и сыграли очень хорошо. Мы выглядели немного уставшими во втором тайме, но держались. Сонни забил отличный гол, что дало нам дополнительный толчок. В конце матча у нас играла молодежь.

Мы хотели играть немного агрессивнее, именно тогда Мэддерс [Джеймс Мэддисон ] показывает себя с лучшей стороны. В контексте игры мы знали, что если сможем рано забить и оказать на них давление, это даст нам хорошую опору. Он был хорош весь вечер, немного устал во втором тайме, но доставил им много проблем.

Думаю, что сегодня все старшие ребята действительно выстояли. Нужно, чтобы ваши лидеры выстояли, и сегодня они это сделали.

Я сказал им, чтобы они наслаждались. Победа на выезде в Европе – это значимая победа, она дает нам возможность попасть в первую восьмерку, что обеспечит нам неделю отдыха. Вероятно, она сейчас нам понадобится. Им понравился сегодняшний вечер, мы восстановимся и будем готовы к воскресенью», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью TNT Sports.