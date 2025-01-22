«Мы даже переводчика потеряли». Постекоглу пошутил о травмах в «Тоттенхэме», когда его помощник закашлялся на пресс-конференции

Главный тренер «Тоттенхэма» напомнил о проблемах с травмами.

После игры с «Эвертоном» Эндж Постекоглу говорил , что в его распоряжении было «буквально 11 игроков, готовых выйти в стартовом составе».

Сегодня 59-летний специалист выступил на пресс-конференции, посвященной выездной игре «шпор» против «Хоффенхайма » в Лиге Европы .

В какой-то момент человек, переводивший ответы тренера для присутствующих, закашлялся и прервался.

«Мы даже моего переводчика потеряли. Он травмирован», – пошутил Постекоглу.