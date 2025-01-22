«Мы даже переводчика потеряли». Постекоглу пошутил о травмах в «Тоттенхэме», когда его помощник закашлялся на пресс-конференции
Главный тренер «Тоттенхэма» напомнил о проблемах с травмами.
После игры с «Эвертоном» Эндж Постекоглу говорил, что в его распоряжении было «буквально 11 игроков, готовых выйти в стартовом составе».
Сегодня 59-летний специалист выступил на пресс-конференции, посвященной выездной игре «шпор» против «Хоффенхайма» в Лиге Европы.
В какой-то момент человек, переводивший ответы тренера для присутствующих, закашлялся и прервался.
«Мы даже моего переводчика потеряли. Он травмирован», – пошутил Постекоглу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем