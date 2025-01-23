Фанаты «Хоффенхайма» разбудили «Тоттенхэм» фейерверками у отеля в 2 часа ночи. Матч Лиги Европы пройдет в Германии

Фанаты «Хоффенхайма» разбудили «Тоттенхэм» фейерверками у отеля команды.

Как сообщает Daily Mail, серия громких взрывов произошла около двух часов ночи. Отмечается, что большая часть команды проснулась из-за шума.

Команды сегодня сыграют между собой в Германии в 7-м туре общего этапа Лиги Европы. «Тоттенхэм » идет на девятом месте в таблице, «Хоффенхайм » – 27-й.

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