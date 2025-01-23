Мартин продлил контракт с «Барселоной» до 2028 года (Mundo Deportivo)

Жерар Мартин подписал новый контракт с «Барселоной».

Стороны заключили соглашение сроком до 2028 года, сообщает Mundo Deportivo.

Утверждается, что договор был готов уже несколько недель, но теперь был подписан официально. Предыдущий контракт Мартина истекал в конце этого сезона.

Жерар Мартин дебютировал за основную команду «Барселоны» в этом сезоне. Статистику 22-летнего защитника можно найти здесь .