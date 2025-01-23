Мартин продлил контракт с «Барселоной» до 2028 года (Mundo Deportivo)
Жерар Мартин подписал новый контракт с «Барселоной».
Стороны заключили соглашение сроком до 2028 года, сообщает Mundo Deportivo.
Утверждается, что договор был готов уже несколько недель, но теперь был подписан официально. Предыдущий контракт Мартина истекал в конце этого сезона.
Жерар Мартин дебютировал за основную команду «Барселоны» в этом сезоне. Статистику 22-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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