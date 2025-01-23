Альба о связке с Месси: «Пасую Лео, потому что знаю, что он забьет. Еще из эгоизма – так мне засчитают голевую»
Жорди Альба рассказал, что пасует Лионелю Месси из эгоизма.
Защитник и нападающий выступают за «Интер Майами», а до этого играли вместе за «Барселону». По данным Transfermarkt, Альба за карьеру сделал 29 голевых передач на Месси.
«Пасую Лео, потому что знаю, что он забьет. А еще из эгоизма – так мне засчитают голевой пас», – сказал испанец в подкасте Offsiders.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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