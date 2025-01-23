«Барселона» и Араухо продлили контракт до 2031 года
«Барселона» объявила о продлении контракта с Рональдом Араухо.
Новое соглашение уругвайского защитника с клубом рассчитано до 2031 года.
Араухо присоединился к «блаугране» в 2018 году. В составе каталонской команды он провел 155 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.
Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
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