Мармуш о переходе в «Сити»: «Это один из крупнейших клубов мира за последние 10 лет, так что я не задавался вопросами. Большая честь, что ко мне проявили интерес»

Омар Мармуш высказался о переходе в «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» официально объявили о трансфере форварда из «Айнтрахта». Контракт – до 2029 года.

«Я так счастлив быть здесь. «Манчестер Сити» – один из крупнейших клубов мира за последние 10 лет, так что я не задавался вопросами.

Для меня большая честь, что клуб проявил ко мне интерес, и теперь я здесь. Последние два сезона были великолепными, но для меня это только начало.

Для меня и моей семьи большая честь и удовольствие представлять «Манчестер Сити». Это делает их счастливыми. Меня радует, что мои мечты становятся реальностью.

Я очень взволнован и с нетерпением жду встречи с партнерами по команде, выхода на поле и начала своего пути с клубом», – сказал Мармуш.

Бегиристайн о Мармуше: «У него есть все качества топ-форварда – скорость, понимание игры. Не сомневаюсь, что в «Ман Сити» Омар сможет развиваться дальше»