  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мармуш о переходе в «Ман Сити»: «Подписать контракт с одним из лучших клубов мира – это потрясающе. Здесь культура победителей, я хочу выигрывать трофеи»
20

Мармуш о переходе в «Ман Сити»: «Подписать контракт с одним из лучших клубов мира – это потрясающе. Здесь культура победителей, я хочу выигрывать трофеи»

Омар Мармуш поделился эмоциями после перехода в «Манчестер Сити».

Полузащитник перешел в клуб АПЛ из «Айнтрахта» за 75 млн евро, подписав контракт до 2029 года.

«Я никогда не забуду этот день. Подписать контракт с «Манчестер Сити», одним из лучших клубов в мире – это потрясающее ощущение. Я в восторге, моя семья очень гордится мной, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере.

Благодаря Пепу, его помощникам и инфраструктуре мирового уровня здесь у игроков есть все, чтобы совершенствоваться. Для меня возможность приехать сюда была действительно заманчивой.

Я также не могу отрицать, что хочу выигрывать трофеи. «Ман Сити» уже много лет является самым успешным клубом в Англии, поэтому я знаю, что попал в атмосферу побед и культуру победителей.

Я хочу учиться у персонала и своих партнеров по команде, стать важной частью команды-победителя.

Я действительно с нетерпением жду начала работы, встречи с другими игроками и возможности показать болельщикам «Манчестер Сити», на что я способен», – сказал Мармуш.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoМанчестер Сити
logoОмар Мармуш
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мармуш будет получать 10 млн евро в год в «Ман Сити». Медосмотр планируют начать в понедельник
5019 января, 19:30
Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта» и командой перед трансфером в «Ман Сити» за 80 млн евро
2718 января, 09:43
Рекомендуем
Главные новости
«Лацио» вышел в 1/8 финала ЛЕ. «Айнтрахт» – 2-й в таблице после 7 туров, «МЮ» – 4-й, «Тоттенхэм» – 6-й, «Сосьедад» – 18-й, «Рома» – 21-я
23вчера, 22:07
«МЮ» ни разу не проиграл в Лиге Европы: 4 победы, 3 ничьих. Только «Лацио» и «Галатасарай» также идут без поражений
19вчера, 22:04
Лига Европы. «МЮ» одолел «Рейнджерс», ПАОК Чалова и Оздоева победил «Славию», «Тоттенхэм» дожал «Хоффенхайм», «Сосьедад» Захаряна уступил «Лацио»
248вчера, 21:58
«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Бруну на 92-й вырвал победу над «Рейнджерс» – 2:1! Батленд забил в свои ворота, гол де Лигта отменили из-за фола Йоро
62вчера, 21:58
Черчесов о бесплатном уходе Жозе и Тавареша из «Спартака»: «Хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать? Не знаю, чем руководствовался Кахигао. Выглядит немного странно»
17вчера, 21:42
«Наполи» согласовал трансфер Адейеми с «Боруссией», но еще не договорился с вингером. С Гарначо обратная ситуация: игрок согласен на переход, «МЮ» снизил запросы до 65 млн евро
9вчера, 21:28
Фанаты «Атлетико» называли Винисиуса «шимпанзе» на матче с «Байером»
92вчера, 20:54
Гол де Лигта «Рейнджерс» с углового отменили из-за фола Йоро – защитник «МЮ» толкнул Проппера
16вчера, 20:36Фото
«Сантос» намерен объявить о возвращении Неймара до конца января. «Аль-Хилаль» работает над уменьшением суммы выплат бразильцу – 65 млн долларов
20вчера, 20:12
Агент Хусанова об интересе «МЮ»: «Скаут говорил, что у него ДНК клуба. Тен Хаг сказал, что защитник не готов помочь команде на тот момент»
21вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о 2:1 с «Рейнджерс»: «Игроки «МЮ» молодцы. Мы играем неидеально, нужно быть более хладнокровными»
4вчера, 22:40
Аморим выиграл 3 первых еврокубковых матча во главе «МЮ». Это удавалось только Фергюсону и Басби
9вчера, 22:20
«Рейнджерс» забили «МЮ» на 88-й: Дессерс подтолкнул Магуайра и не дал защитнику сыграть в мяч. Бруну забил победный через 4 минуты
12вчера, 21:59
Ротен о 4:2 «ПСЖ» с «Сити»: «Нельзя недооценивать, но такие сценарии случаются раз в год. Были и недостатки. В больших матчах ожидаешь превосходных выступлений»
вчера, 21:56
Балло-Туре перешел в «Гавр» после расторжения контракта с «Миланом»
2вчера, 21:42Фото
Моуринью недоволен судейством в игре с «Лионом»: «Кумбеди уложил Шиманьского, как боец UFC, – явная красная. Могу признать ошибку полевого арбитра, но ВАР не должен ошибаться»
5вчера, 21:35
«Наполи» опроверг, что Де Лаурентис сказал о Гарначо «кто гарантирует, что он забьет 20 голов?»
2вчера, 21:24
Соланке выбыл на 6 недель из-за травмы колена. Форвард «Тоттенхэма» пропустит ответный матч с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги
3вчера, 21:12
Фердинанд об отмене гола «МЮ» из-за фола Йоро: «Он просто прикоснулся к нему, слегка оперся. Проппер рухнул, как колода карт»
2вчера, 21:11
«Интеру» интересны Пас из «Комо» и защитники «Болоньи» Лукуми и Бекема. Трансферы планируются летом
2вчера, 21:08
Рекомендуем