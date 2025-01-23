Мармуш о переходе в «Ман Сити»: «Подписать контракт с одним из лучших клубов мира – это потрясающе. Здесь культура победителей, я хочу выигрывать трофеи»

Омар Мармуш поделился эмоциями после перехода в «Манчестер Сити».

Полузащитник перешел в клуб АПЛ из «Айнтрахта» за 75 млн евро, подписав контракт до 2029 года .

«Я никогда не забуду этот день. Подписать контракт с «Манчестер Сити», одним из лучших клубов в мире – это потрясающее ощущение. Я в восторге, моя семья очень гордится мной, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере.

Благодаря Пепу, его помощникам и инфраструктуре мирового уровня здесь у игроков есть все, чтобы совершенствоваться. Для меня возможность приехать сюда была действительно заманчивой.

Я также не могу отрицать, что хочу выигрывать трофеи. «Ман Сити » уже много лет является самым успешным клубом в Англии, поэтому я знаю, что попал в атмосферу побед и культуру победителей.

Я хочу учиться у персонала и своих партнеров по команде, стать важной частью команды-победителя.

Я действительно с нетерпением жду начала работы, встречи с другими игроками и возможности показать болельщикам «Манчестер Сити», на что я способен», – сказал Мармуш .