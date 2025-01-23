Бегиристайн о Мармуше: «У него есть все качества топ-форварда – скорость, понимание игры. Не сомневаюсь, что в «Ман Сити» Омар сможет развиваться дальше»

Чики Бегиристайн прокомментировал переход Омара Мармуша в «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» официально объявили о подписании форварда. Контракт – до 2029 года.

«Омар – опытный и зрелищный нападающий, и я рад, что он присоединился к нам. Он провел выдающийся сезон, и каждый раз, когда мы наблюдали за ним, он влиял на исход матчей.

Он обладает всеми качествами, необходимыми для форварда топ-уровня. У него выдающаяся скорость и понимание игры, он великолепно действует возле ворот. Он может играть на нескольких позициях, и это действительно ценное преимущество.

Я также не сомневаюсь, что работа с Пепом и тренерским штабом «Манчестер Сити» поможет ему и дальше развивать свой великолепный талант», – сказал спортивный директор «Манчестер Сити ».