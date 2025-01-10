Холанд получил «Золотой мяч» как лучший норвежский футболист года в 5-й раз подряд
Эрлинг Холанд признан игроком года в Норвегии.
Нападающий «Манчестер Сити» стал обладателем «Золотого мяча», которым Норвежская футбольная ассоциация награждает футболиста, наиболее ярко проявившего себя в ушедшем году.
Холанд стал лауреатом премии в пятый раз подряд. Впервые ему вручили приз по итогам 2020 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Норвежской футбольной ассоциации
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