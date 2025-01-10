Холанд получил «Золотой мяч» как лучший норвежский футболист года в 5-й раз подряд

Эрлинг Холанд признан игроком года в Норвегии.

Нападающий «Манчестер Сити » стал обладателем «Золотого мяча», которым Норвежская футбольная ассоциация награждает футболиста, наиболее ярко проявившего себя в ушедшем году.

Холанд стал лауреатом премии в пятый раз подряд. Впервые ему вручили приз по итогам 2020 года.