Анри считает Винисиуса лучшим игроком последних сезонов ЛЧ: «Он великолепен, хочу отметить его стабильность. Помню, как люди сомневались в нем»

Тьерри Анри считает Винисиуса лучшим игроком последних сезонов Лиги чемпионов.

Во вчерашнем матче против «Ред Булл Зальцбург» (5:1) вингер «Реала » забил два гола.

Тьерри Анри и Джейми Каррагер в эфире CBS Sports обсудили выступления бразильского игрока в этом турнире.

– Будет ли справедливо сказать, что за то время, что мы работаем вместе, он был лучшим игроком Лиги чемпионов? Что он был лучшим игроком последних двух-трех сезонов в этом соревновании?

– Да, нужно отдать ему должное. Хочу отметить его стабильность. Одно дело – это сделать что-то один раз за сезон, но он продолжает делать это. Я помню, как он переходил [в «Реал»] и как люди сомневались в нем. Так что, да, он великолепен, – сказал бывший нападающий «Арсенала».