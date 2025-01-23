  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анри считает Винисиуса лучшим игроком последних сезонов ЛЧ: «Он великолепен, хочу отметить его стабильность. Помню, как люди сомневались в нем»
24

Анри считает Винисиуса лучшим игроком последних сезонов ЛЧ: «Он великолепен, хочу отметить его стабильность. Помню, как люди сомневались в нем»

Тьерри Анри считает Винисиуса лучшим игроком последних сезонов Лиги чемпионов.

Во вчерашнем матче против «Ред Булл Зальцбург» (5:1) вингер «Реала» забил два гола. 

Тьерри Анри и Джейми Каррагер в эфире CBS Sports обсудили выступления бразильского игрока в этом турнире. 

– Будет ли справедливо сказать, что за то время, что мы работаем вместе, он был лучшим игроком Лиги чемпионов? Что он был лучшим игроком последних двух-трех сезонов в этом соревновании?

– Да, нужно отдать ему должное. Хочу отметить его стабильность. Одно дело – это сделать что-то один раз за сезон, но он продолжает делать это. Я помню, как он переходил [в «Реал»] и как люди сомневались в нем. Так что, да, он великолепен, – сказал бывший нападающий «Арсенала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CBS Sports
logoДжейми Каррагер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoТьерри Анри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Альварес – игрок недели в ЛЧ. Форвард «Атлетико» обошел Винисиуса и Рафинью после дубля «Байеру»
30вчера, 14:18
Винисиус Жуниор: «Мечтаю выиграть как можно больше трофеев в футболке «Реала». Мне важно продолжать развиваться и помогать величайшему клубу мира»
31вчера, 08:48
Винисиус о призе лучшему игроку матча с «Зальцбургом»: «Я играл плохо, но рад победе и забитым голам. Родриго и Беллингем заслуживали награду»
9922 января, 22:27
Винисиус забил 100 голов за 291 матч в «Реале»
4322 января, 21:48
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. «Зенит» встретится со сборной Иордании, «Ростов» играет с «Согдианой», «Локо» уступил «Ульсану»
507 минут назадLive
Мареска об игровом времени Феликса и Нкунку: «Они топ-футболисты, но их проблема в том, что тренер использует одного атакующего хавбека, и это Палмер»
627 минут назад
Бителло вернется в расположение «Динамо», но продолжит переговоры об уходе
1447 минут назад
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 15:00Спецпроект
Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»
24сегодня, 14:41
Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»
55сегодня, 14:33
«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»
31сегодня, 14:31
Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
11сегодня, 14:18
Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»
14сегодня, 14:10
Лапорта намерен придерживаться «красной линии» этим летом: игроки «Барсы», у которых останется меньше года контракта, не будут тренироваться с командой
43сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» отдал Ожеговича «Сакарьяспору» в аренду. Форвард был подписан летом 2024-го
8 минут назад
41-летний Фелипе Мело завершил карьеру
29 минут назад
Слот об игре «Ливерпуля» с «Лиллем»: «Папа сказал, что было не так увлекательно, как в других случаях. Он хотел бы почаще видеть глупые передачи, как я их называю. Фанатам трудно сохранять терпение»
113 минут назад
Магомед Адиев: «У Соболева нет обратного пути в «Спартак». Мосты сожжены»
419 минут назад
Николай Писарев: «За чем Клаудиньо брали, – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком»
432 минуты назад
Ольга Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте – действенный способ. Но если у человека нет головы, то и штраф не поможет»
451 минуту назад
«Наполи» пытался задержать переход Коло-Муани в «Юве» из «ПСЖ». Завтра клубы сыграют в Серии А, неаполитанцы просили Кампуша отложить сделку до матча
5сегодня, 15:07
Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»
сегодня, 15:03
Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»
8сегодня, 14:59
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
2сегодня, 14:55
Рекомендуем