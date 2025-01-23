Анри считает Винисиуса лучшим игроком последних сезонов ЛЧ: «Он великолепен, хочу отметить его стабильность. Помню, как люди сомневались в нем»
Тьерри Анри считает Винисиуса лучшим игроком последних сезонов Лиги чемпионов.
Во вчерашнем матче против «Ред Булл Зальцбург» (5:1) вингер «Реала» забил два гола.
Тьерри Анри и Джейми Каррагер в эфире CBS Sports обсудили выступления бразильского игрока в этом турнире.
– Будет ли справедливо сказать, что за то время, что мы работаем вместе, он был лучшим игроком Лиги чемпионов? Что он был лучшим игроком последних двух-трех сезонов в этом соревновании?
– Да, нужно отдать ему должное. Хочу отметить его стабильность. Одно дело – это сделать что-то один раз за сезон, но он продолжает делать это. Я помню, как он переходил [в «Реал»] и как люди сомневались в нем. Так что, да, он великолепен, – сказал бывший нападающий «Арсенала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CBS Sports
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