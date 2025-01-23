Альварес – игрок недели в ЛЧ. Форвард «Атлетико» обошел Винисиуса и Рафинью после дубля «Байеру»

Хулиан Альварес признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Нападающий «Атлетико » сделал дубль в матче с «Байером » (2:1).

Альварес обошел в голосовании Винисиуса из «Реала » (дубль «Зальцбургу), Рафинью из «Барселоны» (дубль «Бенфике») и Люка де Йонга из ПСВ (дубль «Црвене Звезде»).