Альварес – игрок недели в ЛЧ. Форвард «Атлетико» обошел Винисиуса и Рафинью после дубля «Байеру»
Хулиан Альварес признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Нападающий «Атлетико» сделал дубль в матче с «Байером» (2:1).
Альварес обошел в голосовании Винисиуса из «Реала» (дубль «Зальцбургу), Рафинью из «Барселоны» (дубль «Бенфике») и Люка де Йонга из ПСВ (дубль «Црвене Звезде»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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