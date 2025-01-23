Винисиус о призе лучшему игроку матча с «Зальцбургом»: «Я играл плохо, но рад победе и забитым голам. Родриго и Беллингем заслуживали награду»
«Реал» выиграл матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1. Бразильский вингер забил два гола.
О призе лучшему игроку матча
«У меня было ощущение, что я не смог провести хорошую игру. Вдобавок ко всему, я получил предупреждение, из-за которого не смогу принять участие в следующей игре.
Спасибо тем, кто проголосовал за меня. Родриго заслужил этот приз, Джуд [Беллингем] тоже, но я рад победе и забитым голам, хотя и играл плохо».
Про 100-й гол за «Реал
«Я очень рад, что смог забить 100 голов в этой футболке. Я всего в трех голах от Роналдо и звания лучшего бразильского бомбардира в истории клуба. Надеюсь, я смогу оставить свой след в истории этого клуба».
О праздновании
«Я всегда играю в PlayStation со своими друзьями, и они попросили меня исполнить это празднование. Я скопировал его у друга, который играет во Франции, и с тех пор, как я начал это делать, я стал забивать больше голов».
О том, что игроки стали более сплоченными
«Это нормально... Кто-то уходит, а кто-то приходит. Мы собираемся помочь Мбаппе стать лучшим бомбардиром в каждом турнире».
Об Анчелотти
«Босс очень хорошо знает, как контролировать матчи. Команде очень просто, потому что мы следуем его указаниям», – сказал Винисиус.
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