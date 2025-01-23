Винисиус Жуниор: «Мечтаю выиграть как можно больше трофеев в футболке «Реала». Мне важно продолжать развиваться и помогать величайшему клубу мира»

Винисиус Жуниор завил, что хочет выиграть как можно больше трофеев с «Реалом».

Вчера бразильский вингер достиг отметки в 100 голов за мадридский клуб, сделав дубль в матче с «Ред Булл Зальцбург » (5:1) в Лиге чемпионов .

Ранее сообщалось об интересе к Винисиусу из Саудовской Аравии – лига готова потратить рекордные 350 млн евро , чтобы подписать игрока.

«Для меня важно всегда сохранять ясность мысли, продолжать улучшать свою игру, развиваться и помогать величайшему клубу мира.

Я мечтал оказаться здесь, иметь возможность играть вместе с великими игроками в этом блестящем сезоне.

Думаю, что моя мечта сейчас – это мыслить масштабно и иметь возможность выиграть как можно больше трофеев в этой футболке», – сказал Винисиус в интервью TNT Brazil.