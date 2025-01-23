Винисиус забил 100 голов за 291 матч в «Реале»
Второй гол в ворота «Зальцбурга» стал юбилейным для Винисиуса Жуниора.
Вингер «Реала» отличился на 55-й и 77-й минутах матча Лиги чемпионов.
Это были 99-й и 100-й мяч бразильца в составе «Реала» во всех турнирах. Он проводит 291-ю игру.
Винисиус стал 23-м футболистом в истории мадридского клуба, достигшим отметки в 100 голов. 13 из этих игроков – испанцы, 10 – иностранцы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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