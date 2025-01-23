Винисиус забил 100 голов за 291 матч в «Реале»

Второй гол в ворота «Зальцбурга» стал юбилейным для Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» отличился на 55-й и 77-й минутах матча Лиги чемпионов.

Это были 99-й и 100-й мяч бразильца в составе «Реала» во всех турнирах. Он проводит 291-ю игру.

Винисиус стал 23-м футболистом в истории мадридского клуба, достигшим отметки в 100 голов. 13 из этих игроков – испанцы, 10 – иностранцы.