«Парма» купила Ондрейку за 6+1,5 млн евро у «Антверпена». Контракт с 22-летним шведом – до 2029 года
«Парма» купила Якоба Ондрейку за 6+1,5 млн евро у «Антверпена».
По информации журналиста Николо Скиры, контракт с 22-летним шведским хавбеком рассчитан до 2029 года.
В текущем сезоне чемпионата Бельгии Ондрейка провел 22 матча, забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач.
Фото: x.com/1913parmacalcio
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Пармы»
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