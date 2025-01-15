«Лестер» за 3 млн фунтов подписал защитника Войо Кулибали из «Пармы»
«Лестер» подписал Войо Кулибали из «Пармы».
25-летний защитник заключил с клубом АПЛ контракт, рассчитанный на 4,5 года. По данным журналиста Бена Джейкобса, стоимость трансфера составила около 3 млн фунтов.
Футболист присоединится к новой команде на этой неделе, когда она будет готовиться к субботнему домашнему матчу с «Фулхэмом» в АПЛ.
Француз выступал в «Парме» с 2021 года, на его счету 88 матчей за клуб во всех соревнованиях. Отмечается, что в прошлом сезоне игрок сыграл важную роль в продвижении клуба в Серию А.
Кулибали начал карьеру в молодежных командах «Гавра» и подписал первый профессиональный контракт в июне 2019 года.
В этом сезоне защитник сыграл 14 матчей в Серии А, отметившись одной голевой передачей. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: www.lcfc.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Лестера»
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