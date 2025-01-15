«Лестер» за 3 млн фунтов подписал защитника Войо Кулибали из «Пармы»

«Лестер» подписал Войо Кулибали из «Пармы».

25-летний защитник заключил с клубом АПЛ контракт, рассчитанный на 4,5 года. По данным журналиста Бена Джейкобса, стоимость трансфера составила около 3 млн фунтов.

Футболист присоединится к новой команде на этой неделе, когда она будет готовиться к субботнему домашнему матчу с «Фулхэмом» в АПЛ.

Француз выступал в «Парме» с 2021 года, на его счету 88 матчей за клуб во всех соревнованиях. Отмечается, что в прошлом сезоне игрок сыграл важную роль в продвижении клуба в Серию А.

Кулибали начал карьеру в молодежных командах «Гавра» и подписал первый профессиональный контракт в июне 2019 года.

В этом сезоне защитник сыграл 14 матчей в Серии А, отметившись одной голевой передачей. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: www.lcfc.com