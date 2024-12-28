Хавбек «Пармы» Бенедычак перепутал свисток судьи к просмотру ВАР и пробил пенальти «Монце». Арбитр не засчитал удар и отменил 11-метровый

В матче между «Пармой» и «Монцей» случился курьезный эпизод.

Арбитр Федерико Ла Пенна назначил пенальти в ворота «Монцы» на 76-й минуте матча 18-го тура Серии А за фол Самуэле Биринделли на Дрисса Камара .

Однако затем судья был вызван ВАР для пересмотра момента на мониторе. В это же время полузащитник «Пармы» Адриан Бенедычак , сосредоточенный на исполнении удара, воспринял свисток арбитра к просмотру видеоповтора как сигнал к выполнению 11-метрового.

Судья жестом показал игрокам, что удар не засчитан, и продолжил движение к монитору, пока трибуны начали свистеть. Эпизод завершился отменой пенальти.

Встреча закончилась победой «Пармы» (2:1).