Хавбек «Пармы» Бенедычак перепутал свисток судьи к просмотру ВАР и пробил пенальти «Монце». Арбитр не засчитал удар и отменил 11-метровый
В матче между «Пармой» и «Монцей» случился курьезный эпизод.
Арбитр Федерико Ла Пенна назначил пенальти в ворота «Монцы» на 76-й минуте матча 18-го тура Серии А за фол Самуэле Биринделли на Дрисса Камара.
Однако затем судья был вызван ВАР для пересмотра момента на мониторе. В это же время полузащитник «Пармы» Адриан Бенедычак, сосредоточенный на исполнении удара, воспринял свисток арбитра к просмотру видеоповтора как сигнал к выполнению 11-метрового.
Судья жестом показал игрокам, что удар не засчитан, и продолжил движение к монитору, пока трибуны начали свистеть. Эпизод завершился отменой пенальти.
Встреча закончилась победой «Пармы» (2:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
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