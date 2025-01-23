Билеты на матчи Winline Зимнего кубка РПЛ стоят от 5 евро. На турнире в ОАЭ сыграют «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар»ь, «Ростов»

Билеты на матчи Winline Зимнего кубка РПЛ стоят от 5 евро.

Билеты на матчи турнира доступны на сайте Platinumlist.net .

Winline Зимний кубок РПЛ пройдет с 30 января по 11 февраля 2025 года в ОАЭ. Участие в турнире примут «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Зенит» «Ростов» и ЦСКА .

Все матчи пройдут на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби.

Расписание Winline Зимнего кубка РПЛ выглядит следующим образом:

30 января, 19:30: «Спартак» – «Краснодар » (группа 1);

31 января, 19:30: ЦСКА – «Ростов» (группа 2);

4 февраля, 15:00: «Краснодар» – «Динамо» (группа 1);

4 февраля, 19:30: «Зенит » – ЦСКА (группа 2);

7 февраля, 15:00: «Ростов» – «Зенит» (группа 2);

7 февраля, 19:30: «Динамо» – «Спартак » (группа 1);

10 февраля, 15:00: Матч за 5-е место;

10 февраля, 19:30: Матч за 3-е место;

11 февраля, 19:30: Финал.

Трансляции матчей будут доступны в приложении Winline.