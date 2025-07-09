Жоао Педро про дубль в матче с «Флуминенсе»: «Могу извиниться, но я профессионал, играю за «Челси». Мне платят за то, чтобы я забивал голы»
Жоао Педро высказался о двух голах в матче против «Флуминенсе».
«Челси» обыграл бразильскую команду (2:0) в полуфинальной игре клубного чемпионата мира. Жоао Педро сделал дубль.
«Думаю, что это был сон. Не думаю, что это могло сложиться еще лучше. Два гола. Теперь нужно думать о финале. Очень рад, что забил два гола.
Я рад забить первый гол за «Челси», но также я знаю, что этот турнир очень важен для «Флуминенсе». Я могу извиниться, но я профессионал, играю за «Челси».
Мне платят за то, чтобы я забивал голы, и я был счастлив забить», – сказал нападающий Жоао Педро, который выступал за «Флуминенсе» перед переходом в «Уотфорд».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости