Жоао Педро про дубль в матче с «Флуминенсе»: «Могу извиниться, но я профессионал, играю за «Челси». Мне платят за то, чтобы я забивал голы»

Жоао Педро высказался о двух голах в матче против «Флуминенсе».

«Челси » обыграл бразильскую команду (2:0) в полуфинальной игре клубного чемпионата мира. Жоао Педро сделал дубль.

«Думаю, что это был сон. Не думаю, что это могло сложиться еще лучше. Два гола. Теперь нужно думать о финале. Очень рад, что забил два гола.

Я рад забить первый гол за «Челси», но также я знаю, что этот турнир очень важен для «Флуминенсе». Я могу извиниться, но я профессионал, играю за «Челси».

Мне платят за то, чтобы я забивал голы, и я был счастлив забить», – сказал нападающий Жоао Педро , который выступал за «Флуминенсе » перед переходом в «Уотфорд».

«Челси» в финале КЧМ! У новичка Педро дубль – уже лидер?