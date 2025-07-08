Джорджо Кьеллини стал совладельцем «Лос-Анджелеса».

Клуб МЛС объявил о вхождении бывшего защитника «Ювентуса» и сборной Италии в число собственников клуба.

«Стать совладельцем «Лос-Анджелеса» – большая честь для меня. Когда я три года назад приехал сюда в качестве игрока, я сразу почувствовал, что в этом клубе есть что-то особенное.

Это амбициозный клуб, созданный выдающимися людьми и поддерживаемый сообществом, здесь действительно чувствуешь себя как дома. Именно поэтому в прошлом году я выразил желание стать ее владельцем, и теперь я горжусь, что продолжаю этот путь и поддерживаю проект, в который глубоко верю», – сказал Кьеллини .

Кьеллини выступал за «Лос-Анджелес» в течение двух сезонов, этот клуб стал последним в его карьере. Сейчас итальянец занимает пост директора по футбольной стратегии в «Ювентусе».