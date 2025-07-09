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  • «Марсель» предложил 28+5 млн евро за Пайшао. Вингер «Фейеноорда» набрал 16+10 в прошлом сезоне в Нидерландах
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«Марсель» предложил 28+5 млн евро за Пайшао. Вингер «Фейеноорда» набрал 16+10 в прошлом сезоне в Нидерландах

Игор Пайшао может продолжить карьеру в Лиге 1.

«Фейеноорд» получил предложение от «Марселя» касательно трансфера 25-летнего вингера.

Французский клуб готов заплатить 28 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов за бразильского футболиста.

В прошлом сезоне Игор Пайшао забил 16 голов и сделал 10 передач в 34 матчах чемпионата Нидерландов.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?3598 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
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