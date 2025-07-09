«Марсель» предложил 28+5 млн евро за Пайшао. Вингер «Фейеноорда» набрал 16+10 в прошлом сезоне в Нидерландах

Игор Пайшао может продолжить карьеру в Лиге 1.

«Фейеноорд » получил предложение от «Марселя » касательно трансфера 25-летнего вингера.

Французский клуб готов заплатить 28 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов за бразильского футболиста.

В прошлом сезоне Игор Пайшао забил 16 голов и сделал 10 передач в 34 матчах чемпионата Нидерландов.