«Марсель» предложил 28+5 млн евро за Пайшао. Вингер «Фейеноорда» набрал 16+10 в прошлом сезоне в Нидерландах
Игор Пайшао может продолжить карьеру в Лиге 1.
«Фейеноорд» получил предложение от «Марселя» касательно трансфера 25-летнего вингера.
Французский клуб готов заплатить 28 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов за бразильского футболиста.
В прошлом сезоне Игор Пайшао забил 16 голов и сделал 10 передач в 34 матчах чемпионата Нидерландов.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
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