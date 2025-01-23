У Винисиуса 24 (15+9) очка в 26 матчах сезона. Вингер «Реала» забил «Зальцбургу»

Винисиус Жуниор забил 15-й гол в сезоне.

Вингер «Реала » поразил ворота «Ред Булл Зальцбург » в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0, второй тайм).

Бразилец проводит 26-й матч в текущем сезоне. На его счету 15 забитых мячей и 9 результативных передач во всех турнирах.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .