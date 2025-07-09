Команды не из Европы не выигрывают клубный ЧМ с 2012-го – последним был «Коринтианс». «Флуминенсе» вылетел в полуфинале
Команды не из Европы не побеждают на клубном чемпионате мира с 2012 года.
После поражения «Флуминенсе» от «Челси» (0:2) в полуфинале турнира в борьбе за трофей остались лишь европейские клубы – в финале лондонцы сыграют с «Реалом» или «ПСЖ».
Последней неевропейской командой, побеждавшей на клубном чемпионате мира, был «Коринтианс», завоевавший трофей в 2012 году. За всю историю турнира клубы из Европы выигрывали турнир лишь 4 раза – «Коринтианс» делал это дважды, по одной победе у «Интернасьонала» и «Сан-Паулу».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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