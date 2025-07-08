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Клубный ЧМ. 1/2 финала. «Челси» сыграет с «Флуминенсе», «Реал» против «ПСЖ»

На клубном чемпионате мира пройдут матчи 1/2 финала.

Во вторник «Челси» сыграет с «Флуминенсе, в среду «Реал» встретится с «ПСЖ».

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

Клубный чемпионат мира. Полуфинал
8 июля 19:00, Метлайф Стэдиум
Флуминенсе
Не начался
Челси
Клубный чемпионат мира. Полуфинал
9 июля 19:00, Метлайф Стэдиум
ПСЖ
Не начался
Реал Мадрид

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика клубного ЧМ

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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