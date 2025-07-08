Клубный ЧМ. 1/2 финала. «Челси» сыграет с «Флуминенсе», «Реал» против «ПСЖ»
На клубном чемпионате мира пройдут матчи 1/2 финала.
Во вторник «Челси» сыграет с «Флуминенсе, в среду «Реал» встретится с «ПСЖ».
Клубный чемпионат мира
1/2 финала
Клубный чемпионат мира. Полуфинал
8 июля 19:00, Метлайф Стэдиум
Не начался
Клубный чемпионат мира. Полуфинал
9 июля 19:00, Метлайф Стэдиум
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36370 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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