Клубный ЧМ. 1/2 финала. «Челси» сыграет с «Флуминенсе», «Реал» против «ПСЖ»

На клубном чемпионате мира пройдут матчи 1/2 финала.

Во вторник «Челси » сыграет с «Флуминенсе , в среду «Реал » встретится с «ПСЖ ».

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика клубного ЧМ