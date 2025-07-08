Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск сыграет с «Лудогорцем», «Кайрат» – с «Олимпией», «Ноа» – с «Будучностью», «Иберия 1999» против «Мальме»

Стартует 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Во вторник армянский «Ноа» примет черногорскую «Будучность», грузинская «Иберия 1999» на своем поле сыграет с «Мальме», казахстанский «Кайрат» встретится на выезде со словенской «Олимпией».

В среду «Динамо» Минск сыграет в гостях с «Лудогорцем».

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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