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Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск сыграет с «Лудогорцем», «Кайрат» – с «Олимпией», «Ноа» – с «Будучностью», «Иберия 1999» против «Мальме»

Стартует 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Во вторник армянский «Ноа» примет черногорскую «Будучность», грузинская «Иберия 1999» на своем поле сыграет с «Мальме», казахстанский «Кайрат» встретится на выезде со словенской «Олимпией».

В среду «Динамо» Минск сыграет в гостях с «Лудогорцем». 

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

Первые матчи

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 15:00, Кескускенття
КуПС
Не начался
Милсами
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 16:00, Котайк
Ноа
Не начался
Будучность
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 16:00, стадион им. Михаила Месхи
Иберия 1999
Не начался
Мальме
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 16:30, А Ле Кок Арена
Левадия
Не начался
РФШ
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 17:00, Стожице
Олимпия
Не начался
Кайрат
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 18:00, стадион Фадиля Вокрри
Дрита
Не начался
Дифферданж
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 18:00, Парк Холл
Нью Сэйнтс
Не начался
Шкендия-79
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 18:00, Вид Дьюпюмирар
Викингур Гота
Не начался
Линкольн
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 19:00, Стадио Олимпико ди Серравалле
Виртус
Не начался
Зриньски
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
8 июля 19:00, Arena Egnatia
Эгнатия
Не начался
Брейдаблик
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
9 июля 16:00, стадион ЛФФ
Жальгирис Вильнюс
Не начался
Хамрун Спартанс
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
9 июля 17:30, Стяуа
ФКСБ
Не начался
Интер Эскальдес
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
9 июля 17:30, Лудогорец Арена
Лудогорец
Не начался
Динамо Минск
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
9 июля 18:45, Толка Парк
Шелбурн
Не начался
Линфилд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЗриньски
logoИнтер Эскальдес
logoВикингур Гота
logoДифферданж
logoМальме
logoШкендия-79
logoХамрун Спартанс
logoРФШ
logoНью Сэйнтс
logoНоа
logoЭгнатия
logoКуПС
logoВиртус
logoЛинфилд
logoБудучность
Дрита
logoЛевадия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБрейдаблик
logoОлимпия Любляна
logoШелбурн
logoФКСБ
logoЛинкольн Гибралтар
logoДинамо Минск
logoЛудогорец
logoЖальгирис Вильнюс
logoИберия 1999
logoКайрат
logoМилсами
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