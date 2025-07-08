Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск сыграет с «Лудогорцем», «Кайрат» – с «Олимпией», «Ноа» – с «Будучностью», «Иберия 1999» против «Мальме»
Стартует 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Во вторник армянский «Ноа» примет черногорскую «Будучность», грузинская «Иберия 1999» на своем поле сыграет с «Мальме», казахстанский «Кайрат» встретится на выезде со словенской «Олимпией».
В среду «Динамо» Минск сыграет в гостях с «Лудогорцем».
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
Первые матчи
8 июля 15:00, Кескускенття
8 июля 16:00, Котайк
Не начался
8 июля 16:00, стадион им. Михаила Месхи
Не начался
8 июля 16:30, А Ле Кок Арена
8 июля 17:00, Стожице
8 июля 18:00, стадион Фадиля Вокрри
Не начался
8 июля 18:00, Парк Холл
Не начался
8 июля 18:00, Вид Дьюпюмирар
Не начался
8 июля 19:00, Стадио Олимпико ди Серравалле
8 июля 19:00, Arena Egnatia
Не начался
9 июля 16:00, стадион ЛФФ
Не начался
9 июля 17:30, Стяуа
Не начался
9 июля 17:30, Лудогорец Арена
Не начался
9 июля 18:45, Толка Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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