Матеус Алвес подписал 5-летний контракт с ЦСКА. О трансфере объявят завтра (Иван Карпов)

Матеус Алвес успешно прошел медосмотр для ЦСКА.

Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

Официально о подписании 20-летнего бразильца будет объявлено в среду. Алвес подписал с ЦСКА контракт на 5 лет, он будет выступать за клуб под 55-м номером.

Сообщалось , что ЦСКА заплатит за полузащитника «Сан-Паулу » за 6 млн евро, при этом бразильский клуб получит 25% от суммы трансфера в случае перепродажи.