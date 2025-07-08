Матеус Алвес подписал 5-летний контракт с ЦСКА. О трансфере объявят завтра (Иван Карпов)
Матеус Алвес успешно прошел медосмотр для ЦСКА.
Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
Официально о подписании 20-летнего бразильца будет объявлено в среду. Алвес подписал с ЦСКА контракт на 5 лет, он будет выступать за клуб под 55-м номером.
Сообщалось, что ЦСКА заплатит за полузащитника «Сан-Паулу» за 6 млн евро, при этом бразильский клуб получит 25% от суммы трансфера в случае перепродажи.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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