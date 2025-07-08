Паредес перейдет в «Боку» за 3,5 млн евро с учетом бонусов

Леандро Паредес возвращается в «Бока Хуниорс».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что аргентинский клуб договорился с «Ромой» о переходе 31-летнего полузащитника, а также согласовал с Паредесом условия личного контракта. В ближайшее время игрок пройдет медобследование для новой команды.

Сумма трансфера с учетом бонусов может достичь 3,5 млн евро.

В прошедшем сезоне Паредес отметился 3 голами в 22 матчах Серии А. Подробную статистику аргентинца можно найти здесь .