Винисиус об ЛЧ: «Войти в историю турнира, забив в нескольких финалах, было бы незабываемо. Но успех команды важнее всего, на первом месте стоят трофеи, а не личные рекорды»

Винисиус Жуниор высказался о своих целях в Лиге чемпионов.

«Когда я был моложе и рос в Бразилии, я бежал из школы так быстро, как только мог, чтобы успеть к началу европейских матчей, я отчетливо это помню. Я также помню, как прилипал к экрану, мечтая о том, как однажды буду играть на этих полях. Наблюдение за игрой моих кумиров в Лиге чемпионов очень вдохновило меня – это подпитывало мою мечту играть на самом высоком уровне.

Лига чемпионов – это важнейшая арена, и войти в историю турнира, забив в нескольких финалах, было бы незабываемо. Однако самым важным всегда остается успех команды – на первом месте стоят завоеванные трофеи, а не личные рекорды. Чтобы добиться этого, нам нужно оставаться приземленными и сосредоточиться исключительно на следующей игре, делая шаг за шагом», – сказал вингер «Реала ».