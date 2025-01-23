«Чемпионом станет «Спартак». У них хороший состав, нравится их игра. Угальде еще немало забьет в этом сезоне». Хавбек «Оренбурга» Марин об РПЛ
Джимми Марин предрек «Спартаку» чемпионство в текущем сезоне Мир РПЛ.
После 18 туров красно-белые занимают в таблице третье место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«Чемпионом России станет «Спартак». У них хороший состав, мне нравится их игра.
И еще один немаловажный момент — там играет мой друг Угальде. Верю, что он еще немало забьет в этом сезоне. Мы с ним всегда на связи, поддерживаем друг друга и желаем друг другу побед», — сказал хавбек «Оренбурга».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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