«Чемпионом станет «Спартак». У них хороший состав, нравится их игра. Угальде еще немало забьет в этом сезоне». Хавбек «Оренбурга» Марин об РПЛ

Джимми Марин предрек «Спартаку» чемпионство в текущем сезоне Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице третье место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

«Чемпионом России станет «Спартак ». У них хороший состав, мне нравится их игра.

И еще один немаловажный момент — там играет мой друг Угальде . Верю, что он еще немало забьет в этом сезоне. Мы с ним всегда на связи, поддерживаем друг друга и желаем друг другу побед», — сказал хавбек «Оренбурга ».