«Ювентус» за 5 млн евро арендует Вейгу у «Челси» до конца сезона без опции выкупа

«Ювентус» согласовал с «Челси» аренду Ренату Вейги за 5 млн евро.

Защитник будет выступать за туринский клуб до конца сезона, при этом у «старой синьоры» не будет опции выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Ювентус» рассматривает 21-летнего игрока сборной Португалии в качестве центрального защитника.