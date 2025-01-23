«Ювентус» за 5 млн евро арендует Вейгу у «Челси» до конца сезона без опции выкупа
«Ювентус» согласовал с «Челси» аренду Ренату Вейги за 5 млн евро.
Защитник будет выступать за туринский клуб до конца сезона, при этом у «старой синьоры» не будет опции выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что «Ювентус» рассматривает 21-летнего игрока сборной Португалии в качестве центрального защитника.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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