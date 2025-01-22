«Ювентус» сделал предложение об аренде Вейги. Туринцы лидируют в борьбе за защитника «Челси»

«Ювентус» работает над подписанием Ренату Вейги.

«Бьянконери» сделали официальное предложение о платной аренде защитника «Челси », сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Переговоры между клубами вступают в важную фазу, скоро состоятся новые контакты. На данный момент туринцы опережают конкурентов в борьбе за игрока.

В текущем сезоне АПЛ Вейга провел 7 матчей и не отличился результативными действиями. Статистику 21-летнего португальца можно найти здесь .