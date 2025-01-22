«Ювентус» сделал предложение об аренде Вейги. Туринцы лидируют в борьбе за защитника «Челси»
«Ювентус» работает над подписанием Ренату Вейги.
«Бьянконери» сделали официальное предложение о платной аренде защитника «Челси», сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Переговоры между клубами вступают в важную фазу, скоро состоятся новые контакты. На данный момент туринцы опережают конкурентов в борьбе за игрока.
В текущем сезоне АПЛ Вейга провел 7 матчей и не отличился результативными действиями. Статистику 21-летнего португальца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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