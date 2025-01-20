«Ювентус» начал переговоры с «Челси» о трансфере Вейги. Келли из «Ньюкасла» туринцам тоже нужен

«Ювентус» заинтересован в подписании Ренату Вейги.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что туринцы начали переговоры с «Челси » и вступили в борьбу за защитника с дортмундской «Боруссией», которая тоже контактирует с лондонским клубом.

Также «Ювентус » рассчитывает приобрести у «Ньюкасла » Ллойда Келли , ему нужны оба футболиста.