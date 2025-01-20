«Ювентус» начал переговоры с «Челси» о трансфере Вейги. Келли из «Ньюкасла» туринцам тоже нужен
«Ювентус» заинтересован в подписании Ренату Вейги.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что туринцы начали переговоры с «Челси» и вступили в борьбу за защитника с дортмундской «Боруссией», которая тоже контактирует с лондонским клубом.
Также «Ювентус» рассчитывает приобрести у «Ньюкасла» Ллойда Келли, ему нужны оба футболиста.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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