«МЮ» пытался перехватить Энсисо. В нем видели замену Гарначо, но «Брайтон» уже договорился с «Ипсвичем» о трансфере хавбека (TuttoMercatoWeb)
«Манчестер Юнайтед» собирался перехватить Хулио Энсисо.
20-летний полузащитник выступает за «Брайтон».
По информации TuttoMercatoWeb, на днях «Манчестер Юнайтед» связывался с «чайками» для обсуждения сделки. Учитывая возможный уход Алехандро Гарначо, манкунианцы изучают рынок в поисках возможной замены.
Однако решение подписать Энсисо было принято, когда «Брайтон» уже договорился с «Испвичем» об аренде. Таким образом, на потенциальные переговоры уже не осталось времени.
В этом сезоне парагваец провел 12 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
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