«МЮ» пытался перехватить Энсисо. В нем видели замену Гарначо, но «Брайтон» уже договорился с «Ипсвичем» о трансфере хавбека (TuttoMercatoWeb)

«Манчестер Юнайтед» собирался перехватить Хулио Энсисо.

20-летний полузащитник выступает за «Брайтон».

По информации TuttoMercatoWeb, на днях «Манчестер Юнайтед » связывался с «чайками» для обсуждения сделки. Учитывая возможный уход Алехандро Гарначо , манкунианцы изучают рынок в поисках возможной замены.

Однако решение подписать Энсисо было принято, когда «Брайтон» уже договорился с «Испвичем» об аренде. Таким образом, на потенциальные переговоры уже не осталось времени.

В этом сезоне парагваец провел 12 матчей в АПЛ , не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .