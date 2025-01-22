Кубарси о «Барселоне»: «Пойдем за шестой ЛЧ со всей страстью этого мира. Это один из лучших клубов на свете и всегда должен стремиться к лучшему»

Пау Кубарси заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Всегда можно мечтать. «Барселона» – один из лучших клубов мира и должен всегда стремиться к лучшему, но при этом не витать в облаках.

Мы пойдем за шестой победой в ЛЧ со всей страстью этого мира», – сказал защитник в интервью клубному каналу.