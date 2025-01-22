Кубарси о «Барселоне»: «Пойдем за шестой ЛЧ со всей страстью этого мира. Это один из лучших клубов на свете и всегда должен стремиться к лучшему»
Пау Кубарси заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.
«Всегда можно мечтать. «Барселона» – один из лучших клубов мира и должен всегда стремиться к лучшему, но при этом не витать в облаках.
Мы пойдем за шестой победой в ЛЧ со всей страстью этого мира», – сказал защитник в интервью клубному каналу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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