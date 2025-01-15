Кассано о «Барсе»: «Их стиль сводит меня с ума, для них победа – это когда люди получают удовольствие от игры. Владеть мячом, атаковать – никто в мире не делает это так, как они»

Антонио Кассано выразил восхищение игрой «Барселоны».

Ранее сине-гранатовые разгромили «Реал » в финале Суперкубка Испании со счетом 5:2.

«Стиль «Барселоны» сводит меня с ума. Для них победа – это когда люди получают удовольствие от игры. Владеть мячом, атаковать… Никто другой в мире не делает это так, как они. У них смелый менталитет, они ничего не боятся.

Я начал понимать их философию, когда играл за «Рому» и мы встретились с ними. Мы обыграли их 3:0, забили Тотти, Монтелла и Томмази, а в ответной встрече было 1:1 – голы забили Клюйверт и Пануччи. Тогда я влюбился в них. Может быть, я мог бы пойти на большее ради «Барселоны»... но меня позвал самый важный клуб в истории с Галактикос, и я ни о чем не жалею. Я снимаю шляпу и говорю спасибо.

Но если вернуться назад, зная то, что я знаю сейчас о «Барселоне», и иметь такую возможность… В тот момент на моей позиции играл Роналдиньо, «Барса» не проявляла ко мне интереса – у них был обладатель «Золотого мяча». Но я бы прекрасно ужился с этим городом, с его жителями. Я влюбился в «Барселону» и до сих пор люблю ее.

У нас Бастони называют феноменом, Бареллу – феноменом... А потом я вижу Кубарси , который играет по всему полю против Мбаппе. Вот это феномен, против самого сильного игрока мира на данный момент», – сказал бывший нападающий «Реала» в передаче Viva el Fútbol.