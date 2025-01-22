Пау Кубарси: «Хави – легенда, продукт ДНК «Барселоны». Он вернул нас к клубной философии»
Пау Кубарси рассказал, как Хави повлиял на «Барселону».
«Хави, будучи легендой и продуктом ДНК «Барселоны», научил нас играть, вернул нас к клубной философии.
У Флика тоже есть элементы этой философии, однако он хочет, чтобы мы были более практичными», – сказал защитник «Барселоны» в интервью клубному ТВ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Footboom
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