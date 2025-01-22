Пау Кубарси: «Хави – легенда, продукт ДНК «Барселоны». Он вернул нас к клубной философии»

Пау Кубарси рассказал, как Хави повлиял на «Барселону».

«Хави, будучи легендой и продуктом ДНК «Барселоны», научил нас играть, вернул нас к клубной философии.

У Флика тоже есть элементы этой философии, однако он хочет, чтобы мы были более практичными», – сказал защитник «Барселоны» в интервью клубному ТВ.