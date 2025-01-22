Кубарси о 5:4 с «Бенфикой»: «Самый безумный матч в моей жизни. «Барса» вложила всю свою душу»
Пау Кубарси поделился эмоциями после победы над «Бенфикой».
В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» выиграла со счетом 5:4, по ходу игры уступая 1:3, а также 2:4 к 78-й минуте. Победный гол Рафиньи был забит на 6-й добавленной ко 2-му тайму минуте.
«Это самый безумный матч в моей жизни. Мы все очень счастливы, потому что вложили всю свою душу. Эта победа была очень важна», – сказал защитник «Барселоны».
🤯 5:4 «Барселоны» – что и как это было? Три привоза вратарей, суперкамбэк, потасовка после
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем