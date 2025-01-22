Кубарси о 5:4 с «Бенфикой»: «Самый безумный матч в моей жизни. «Барса» вложила всю свою душу»

Пау Кубарси поделился эмоциями после победы над «Бенфикой».

В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона » выиграла со счетом 5:4, по ходу игры уступая 1:3, а также 2:4 к 78-й минуте. Победный гол Рафиньи был забит на 6-й добавленной ко 2-му тайму минуте.

«Это самый безумный матч в моей жизни. Мы все очень счастливы, потому что вложили всю свою душу. Эта победа была очень важна», – сказал защитник «Барселоны».

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