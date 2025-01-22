Дьокереш забил в каждом из 5 матчей в 2025 году. У форварда 43 мяча и 10 ассистов в 38 играх за «Спортинг» и Швецию в этом сезоне

Виктор Дьокереш забил в каждом матче в 2025 году.

Форвард «Спортинга » поразил ворота «Лейпцига » на 75-й минуте матча Лиги чемпионов.

Футболист сборной Швеции отличился в пятой игре подряд. С 3 января он забил 7 голов в различных турнирах.

Всего у Дьокереша 43 гола в текущем сезоне, а также 10 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .