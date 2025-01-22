Дьокереш забил в каждом из 5 матчей в 2025 году. У форварда 43 мяча и 10 ассистов в 38 играх за «Спортинг» и Швецию в этом сезоне
Виктор Дьокереш забил в каждом матче в 2025 году.
Форвард «Спортинга» поразил ворота «Лейпцига» на 75-й минуте матча Лиги чемпионов.
Футболист сборной Швеции отличился в пятой игре подряд. С 3 января он забил 7 голов в различных турнирах.
Всего у Дьокереша 43 гола в текущем сезоне, а также 10 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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