«Бавария» хочет подписать Дьокереша летом. У форварда есть соглашение со «Спортингом» о трансфере за 70-75 млн евро (Record)
«Бавария» хочет подписать Виктора Дьокереша.
По информации Record, мюнхенцы планируют усилить атаку и найти потенциальную замену Харри Кейну, и нападающий «Спортинга» входит в список трансферных целей клуба.
Уточняется, что игрок рассматривается в контексте перехода в летнее трансферное окно.
Record также сообщает, что у футболиста есть принципиальная договоренность со «Спортингом» о переходе летом за сумму в 70-75 млн евро.
В 29 матчах сезона за «Спортинг» во всех турнирах Дьокереш отметился 31 голом и 6 ассистами. Подробную статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Record
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