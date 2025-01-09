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  • «Бавария» хочет подписать Дьокереша летом. У форварда есть соглашение со «Спортингом» о трансфере за 70-75 млн евро (Record)
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«Бавария» хочет подписать Дьокереша летом. У форварда есть соглашение со «Спортингом» о трансфере за 70-75 млн евро (Record)

«Бавария» хочет подписать Виктора Дьокереша.

По информации Record, мюнхенцы планируют усилить атаку и найти потенциальную замену Харри Кейну, и нападающий «Спортинга» входит в список  трансферных целей клуба.

Уточняется, что игрок рассматривается в контексте перехода в летнее трансферное окно.

Record также сообщает, что у футболиста есть принципиальная договоренность со «Спортингом» о переходе летом за сумму в 70-75 млн евро.

В 29 матчах сезона за «Спортинг» во всех турнирах Дьокереш отметился 31 голом и 6 ассистами. Подробную статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Record
возможные трансферы
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